POL-RZ: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Ratzeburg (ots)

17.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.02.2026 - BAB 24 / Sachsenwald

Gestern Morgen, gegen 08.30 Uhr, ist es auf der Bundesautobahn 24 in Höhe des Forstgutbezirks Sachsenwald, zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek/Grande und Witzhave zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei unfallbeteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 40-jährige deutsche Brandenburgerin die A24 von Berlin kommend in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek/Grande und Witzhave kam die Hyundai-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und anschließend mit ihrem Fahrzeug quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein ihr nachfolgender 50-jähriger Sattelzugfahrer aus Mecklenburg konnte trotz Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindern. Ein 65-jähriger Ford-Transit-Fahrer aus Hamburg, der hinter dem Sattelzug fuhr, wurde ebenfalls in das Unfallgeschehen verwickelt. Der Hamburger versuchte zunächst dem bremsenden Sattelzug auszuweichen, indem er nach rechts auf den Standstreifen fuhr. Dort jedoch kollidiert er mit dem nun dort querstehenden Hyundai.

Die Brandenburgerin und auch der Hamburger verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und zur Räumung der Unfallstelle musste die A 24 vollgesperrt werden.

