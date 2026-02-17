PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Ratzeburg (ots)

17.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.02.2026 - BAB 24 / Sachsenwald

Gestern Morgen, gegen 08.30 Uhr, ist es auf der Bundesautobahn 24 in Höhe des Forstgutbezirks Sachsenwald, zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek/Grande und Witzhave zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei unfallbeteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 40-jährige deutsche Brandenburgerin die A24 von Berlin kommend in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek/Grande und Witzhave kam die Hyundai-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und anschließend mit ihrem Fahrzeug quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein ihr nachfolgender 50-jähriger Sattelzugfahrer aus Mecklenburg konnte trotz Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindern. Ein 65-jähriger Ford-Transit-Fahrer aus Hamburg, der hinter dem Sattelzug fuhr, wurde ebenfalls in das Unfallgeschehen verwickelt. Der Hamburger versuchte zunächst dem bremsenden Sattelzug auszuweichen, indem er nach rechts auf den Standstreifen fuhr. Dort jedoch kollidiert er mit dem nun dort querstehenden Hyundai.

Die Brandenburgerin und auch der Hamburger verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und zur Räumung der Unfallstelle musste die A 24 vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 13:37

    POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Wer fuhr in den Zaun und das Gartenhaus?

    Ratzeburg (ots) - 16.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.-14.02.2026 - Wentorf bei Hamburg Bereits in der Nacht von Freitag (13.02.2026) 18.00 Uhr auf Samstag (14.02.2026) 10.30 Uhr, kollidierte ein noch unbekannter Pkw in der Kirschkoppel in Wentorf zunächst mit einem Gartenzaun und beschädigte anschließend das dahinterstehende Gartenhaus. Vom verursachenden ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 13:35

    POL-RZ: Einfamilienhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

    Ratzeburg (ots) - 16.02.2026 | Kreis Stormarn | 14.02.2026 - Bad Oldesloe Samstagvormittag (14.02.2026), gegen 09.20 Uhr kam es in der Straße Rehkoppel in Bad Oldesloe zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Ein Nachbar entdeckte eine starke Rauchentwicklung und informierte umgehend die Bewohner, die vor dem Verlassen ihres Hauses zunächst noch eigene Löschversuche unternahmen. Die ebenfalls alarmierten ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:55

    POL-RZ: Einbruch in Ammersbek - Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 16.01.2026 | Kreis Stormarn | 12.-13.01.2026 - Ammersbek Bereits in der vergangenen Woche, von Donnerstag (12.02.2026) auf Freitag (13.02.2026) ist es in Ammersbek zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Zwischen Donnerstag, 13.00 Uhr und Freitag, 13.45 Uhr nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen über ein gewaltsam geöffnetes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren