Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Ratzeburg (ots)

18.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.02.2026 - Wentorf (Amt Sandesneben)

Am Montag (16.02.2026) ist es in Wentorf (Amt Sandesneben) zu einem Einbruch gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Am 16.02.2026 nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr aus und drangen über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Hege ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ratzeburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 sowie per Mail über Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

