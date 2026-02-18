PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Ratzeburg (ots)

18.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.02.2026 - Wentorf (Amt Sandesneben)

Am Montag (16.02.2026) ist es in Wentorf (Amt Sandesneben) zu einem Einbruch gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Am 16.02.2026 nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zwischen 06.00 Uhr und 16.30 Uhr aus und drangen über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Hege ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ratzeburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 sowie per Mail über Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 15:43

    POL-RZ: Festnahmen nach Baucontainer-Aufbruch

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 17.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.02.2026 - Geesthacht Heute Nacht, gegen 00.30 Uhr, führte eine Fahrzeug- und Personenkontrolle auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Norderstraße in Geesthacht zu einer anschließenden vorläufigen Festnahme von fünf Tatverdächtigen. Eine Streifenwagenbesatzung ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:39

    POL-RZ: Unfall mit zwei Leichtverletzten

    Ratzeburg (ots) - 17.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 16.02.2026 - BAB 24 / Sachsenwald Gestern Morgen, gegen 08.30 Uhr, ist es auf der Bundesautobahn 24 in Höhe des Forstgutbezirks Sachsenwald, zwischen den Anschlussstellen Schwarzenbek/Grande und Witzhave zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei unfallbeteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 40-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren