Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

18.02.2026 | Kreis Stormarn | 17.02.2026 - Bad Oldesloe

Gestern Nachmittag soll es in einem Discounter in der Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe zu einem schweren räuberischen Diebstahl gekommen sein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei unbekannte Männer gegen 14.15 Uhr den Discounter betreten haben. Einer davon habe dann mehrere Lebensmittel aus den Regalen entnommen und unter seiner Kleidung gesteckt. Anschließend sollen beide Männer die Kassenzone passiert haben, ohne die an sich genommenen Lebensmittel zu bezahlen. Vor dem Verlassen des Geschäfts sprach ein Ladendetektiv die beiden Männer an.

Der Tatverdächtige, der die Lebensmittel bei sich getragen haben soll, habe unmittelbar nach der Ansprache durch den Zeugen ein Messer hervorgeholt und es gezielt in dessen Richtung gezeigt. Anschließend soll er mit der entwendeten Ware den Discounter verlassen haben und unerkannt geflohen sein.

Beschrieben wurde der Tatverdächtige als ca. 20 - 25 Jahre alt , Vollbartträger, ca. 175 cm - 180 cm groß und von kräftiger Statur. Er war bekleidet mit weißen Turnschuhen, einer grauen Jogginghose der Marke "Nike", einer schwarzen "The North Face"-Daunenjacke und einer schwarzen Wollmütze.

Sein ebenfalls vollbärtiger Begleiter wirkte auffällig groß und von muskulöser Statur. Er wurde beschrieben als ca. 20 -30 Jahre alt und ca. 190 cm - 200 cm groß. Er war bekleidet mit einer schwarzer Hose, einem schwarzen Oberteil, einer schwarzen Jacke mit braunen Applikationen im Schulterbereich und brauner Kapuze sowie einem schwarzem Basecap. Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Wer hat den Tatablauf beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email an BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell