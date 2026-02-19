PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

19.02.2026 | Kreis Stormarn | 18.02.2026 - Barsbüttel

Gestern (18.02.2026) kam es gleich zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Barsbüttel. Die Reinbeker Kriminalpolizei prüft hier Tatzusammenhänge und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter, während der Abwesenheit der Bewohner, zwischen 09.45 Uhr und 22.00 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Barsbek ein.

Im Hagebuttenweg in Barsbüttel reichten den unbekannten Tätern knapp 20 Minuten aus, um nach dem gewaltsamen Eindringen über ein Fenster die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses zu durchsuchen. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr.

In beiden Fällen können noch keine genauen Angaben zum entstandenen Sachschaden und zum möglichen Stehlgut gemacht werden.

Ob hier ein Tatzusammenhang bestehen könnte ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise geben könne, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

