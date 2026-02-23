PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Geschädigte gesucht

Ratzeburg (ots)

23.02.2026 | Kreis Stormarn | 20.02.2026 - Reinbek

Am 20.02.2026, gegen 16.35 Uhr bemerkte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen in unsicherer Fahrweise geführten VW Polo in der Wohltorfer Straße in Reinbek.

Dabei soll der 75-jährige deutsche Fahrzeugführer des VW beim Vorbeifahren an parkenden Fahrzeugen mindestens eins beschädigt haben.

Die von der Zeugin informierte Streifenwagenbesatzung traf den Senior in Wohltorf an seiner Wohnanschrift an. Die komplette rechte Seite seines Fahrzeuges, inklusive Seitenspiegel wies starke Beschädigungen auf. Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit beim Fahrzeugführer konnten nicht erlangt werden.

In der Wohltorfer Straße konnten von den Beamten keine beschädigten Fahrzeug vorgefunden werden, die hier zum angezeigten Sachverhalt passten.

Dementsprechend sucht die Polizei Reinbek nun nach den beschädigten Fahrzeugen. Die Geschädigten werden gebeten sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

