POL-RZ: Brand eines Pkw breitete sich aus

Ratzeburg (ots)

Am Freitagabend (20.02.2026) kam es in der Straße Löwenzahnweg in Schwarzenbek zu einem Pkw-Brand. Das Auto stand zusammen mit einem weiteren Fahrzeug in einem Carport.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer an einem abgestellten BMW in einem Carport aus. Den Eigentümern gelang es noch vor der Brandausdehnung den zweiten Pkw aus dem Carport zu entfernen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der BMW bereits in voller Ausdehnung und das Feuer griff auf den Carport über. Durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Dennoch wurde auch das unmittelbar angrenzende Wohnhaus durch die Hitzeeinwirkung leicht in Mitleidenschaft gezogen. Hier zersprang eine Fensterscheibe.

Verletzt wurde niemand.

Die Geesthachter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

