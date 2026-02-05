PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Jugendlichen mit Spielzeugwaffe fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (05.02.2026) löste ein 13-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz in der Maximilianstraße aus. Lehrkräfte beobachteten den 13-Jährigen, wie er mit einer Spielzeugwaffe hantierte.

Gegen 09.30 Uhr fiel der 13-Jährige auf, als er im Bereich des Schulgeländes mit der Waffe unterwegs war. Zahlreiche Streifen kamen vor Ort. Beamte trafen den 13-Jährigen schließlich im Klassenzimmer an und nahmen ihn fest. Die Waffe, bei der es sich um eine Softair Spielzeugwaffe handelte, stellten die Beamten im Außenbereich sicher. Offenbar spielte der Jugendliche damit, ohne die möglichen Folgen bedacht zu haben. Die Polizei prüft nun einen möglichen Verstoß in strafrechtlicher Hinsicht.

Immer wieder kommt es zu Polizeieinsätzen, bei denen Personen mit waffenähnlichen Gegenständen in der Öffentlichkeit unterwegs waren. Dies führt nicht nur zu großer Verunsicherung, sondern häufig auch für alle Beteiligten zu gefährlichen Situationen. Die Polizei appelliert deswegen, keine waffenähnlichen Gegenstände - auch kein entsprechendes Spielzeug - in der Öffentlichkeit mitzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

