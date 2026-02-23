PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zahlreiche PKW-Autobrüche am Oldesloer Bahnhof

Ratzeburg (ots)

23.02.2026 | Kreis Stormarn | 22./23.02.2026 - Bad Oldesloe

Sonntagnacht sollen in Bad Oldesloe am Bahnhof diverse PKW aufgebrochen worden sein. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelte einen möglichen Tatverdächtigen.

In der Nacht vom 22. auf den 23.02.2026 sollen in der Käthe-Kollwitz-Straße in Bad Oldesloe auf einem Parkplatz in Bahnhofsnähe bei insgesamt 16 PKW die Scheiben eingeschlagen worden sein. Was genau im jeweiligen Fall entwendet wurde, steht aktuell noch nicht abschließend fest. Die polizeilichen Ermittlungen führten zu einem möglichen Tatverdächtigen- einem 18-jährigen Deutschen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Gesucht werden Zeugen für die Vorfälle. Wer hat in der besagten Nacht Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Oldesloe unter 04531/5010 sowie per Mail über badoldesloe.ki@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:55

    POL-RZ: Betrunkener Falschfahrer auf der A24 gestoppt

    Ratzeburg (ots) - 23.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 21.02.2026 - BAB 24 /Talkau Zum Glück kam es am 21.02.2026, gegen 03.30 Uhr zu keinem Verkehrsunfall auf der A24. Verkehrsteilnehmer meldeten nämlich einen Falschfahrer zwischen den Anschlussstellen Grande und Talkau. Dieser sei auf der Richtungsfahrbahn Hamburg, allerdings in Fahrtrichtung Berlin gefahren. Der Pkw VW soll vor den Augen der Beamten die Autobahn ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:31

    POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Geschädigte gesucht

    Ratzeburg (ots) - 23.02.2026 | Kreis Stormarn | 20.02.2026 - Reinbek Am 20.02.2026, gegen 16.35 Uhr bemerkte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen in unsicherer Fahrweise geführten VW Polo in der Wohltorfer Straße in Reinbek. Dabei soll der 75-jährige deutsche Fahrzeugführer des VW beim Vorbeifahren an parkenden Fahrzeugen mindestens eins beschädigt haben. Die von der Zeugin informierte Streifenwagenbesatzung ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:27

    POL-RZ: Brand eines Pkw breitete sich aus

    Ratzeburg (ots) - Am Freitagabend (20.02.2026) kam es in der Straße Löwenzahnweg in Schwarzenbek zu einem Pkw-Brand. Das Auto stand zusammen mit einem weiteren Fahrzeug in einem Carport. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer an einem abgestellten BMW in einem Carport aus. Den Eigentümern gelang es noch vor der Brandausdehnung den zweiten Pkw aus dem Carport zu entfernen. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren