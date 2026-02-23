Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zahlreiche PKW-Autobrüche am Oldesloer Bahnhof

Ratzeburg (ots)

23.02.2026 | Kreis Stormarn | 22./23.02.2026 - Bad Oldesloe

Sonntagnacht sollen in Bad Oldesloe am Bahnhof diverse PKW aufgebrochen worden sein. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelte einen möglichen Tatverdächtigen.

In der Nacht vom 22. auf den 23.02.2026 sollen in der Käthe-Kollwitz-Straße in Bad Oldesloe auf einem Parkplatz in Bahnhofsnähe bei insgesamt 16 PKW die Scheiben eingeschlagen worden sein. Was genau im jeweiligen Fall entwendet wurde, steht aktuell noch nicht abschließend fest. Die polizeilichen Ermittlungen führten zu einem möglichen Tatverdächtigen- einem 18-jährigen Deutschen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Gesucht werden Zeugen für die Vorfälle. Wer hat in der besagten Nacht Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Oldesloe unter 04531/5010 sowie per Mail über badoldesloe.ki@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell