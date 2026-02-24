Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand einer Gewerbehalle in Kastorf

Ratzeburg (ots)

24.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.02.2026 - Kastorf

Montagmittag kam es zu einem Brand in der Halle eines Gewerbebetriebs in Kastorf im Kreis Herzogtum Lauenburg. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Am 23.02.2026 gegen 12:20 Uhr wählte ein Mitarbeiter eines Gewerbebetriebs in der Straße Schmiedekoppel in Kastorf den Notruf, da er Brandgeruch bemerkte und Rauchwolken aus einer Halle aufsteigen sah. Die Feuerwehr begann nach ihrem Eintreffen umgehend mit den Löschmaßnahmen und löschte das Feuer vollständig ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ein technischer Defekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

