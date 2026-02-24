PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand einer Gewerbehalle in Kastorf

Ratzeburg (ots)

24.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 23.02.2026 - Kastorf

Montagmittag kam es zu einem Brand in der Halle eines Gewerbebetriebs in Kastorf im Kreis Herzogtum Lauenburg. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Am 23.02.2026 gegen 12:20 Uhr wählte ein Mitarbeiter eines Gewerbebetriebs in der Straße Schmiedekoppel in Kastorf den Notruf, da er Brandgeruch bemerkte und Rauchwolken aus einer Halle aufsteigen sah. Die Feuerwehr begann nach ihrem Eintreffen umgehend mit den Löschmaßnahmen und löschte das Feuer vollständig ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ein technischer Defekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 07:26

    POL-RZ: Einbruch im Mischwerk und Abwasserbetrieb

    Ratzeburg (ots) - 24.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.-21.02.2026 - Geesthacht Im Zeitraum vom Freitag (20.02.26) 12.00 Uhr bis Samstag (21.02.2026) 14.00 Uhr sollen bislang Unbekannte auf die Gelände des Mischwerks und des Abwasserbetriebes in Geesthacht eingedrungen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Auf dem Gelände des Abwasserbetriebes sollen sich Tatverdächtige über gewaltsam geöffnete Türen Zutritt zu ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:45

    POL-RZ: Zahlreiche PKW-Autobrüche am Oldesloer Bahnhof

    Ratzeburg (ots) - 23.02.2026 | Kreis Stormarn | 22./23.02.2026 - Bad Oldesloe Sonntagnacht sollen in Bad Oldesloe am Bahnhof diverse PKW aufgebrochen worden sein. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelte einen möglichen Tatverdächtigen. In der Nacht vom 22. auf den 23.02.2026 sollen in der Käthe-Kollwitz-Straße in Bad Oldesloe auf einem Parkplatz in Bahnhofsnähe bei insgesamt 16 PKW ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:55

    POL-RZ: Betrunkener Falschfahrer auf der A24 gestoppt

    Ratzeburg (ots) - 23.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 21.02.2026 - BAB 24 /Talkau Zum Glück kam es am 21.02.2026, gegen 03.30 Uhr zu keinem Verkehrsunfall auf der A24. Verkehrsteilnehmer meldeten nämlich einen Falschfahrer zwischen den Anschlussstellen Grande und Talkau. Dieser sei auf der Richtungsfahrbahn Hamburg, allerdings in Fahrtrichtung Berlin gefahren. Der Pkw VW soll vor den Augen der Beamten die Autobahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren