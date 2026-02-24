PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Taxifahrer

Ratzeburg (ots)

24.02.2026 | Kreis Stormarn | 24.02.2026 - Bargteheide

Heute soll es in den frühen Morgenstunden zu einem Raub in Bargteheide gekommen sein. Zwei Fahrgäste seien mit erbeutetem Bargeld unerkannt geflohen. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Es war zunächst eine Fahrt wie jede andere: Ein 61-jähriger Taxifahrer aus Hamburg soll gegen 04:30 zwei männliche Fahrgäste vom Regionalbahnhof Ahrensburg nach Bargteheide in den dortigen Hammoorer Weg transportiert haben. Als das Taxi den Zielort gegen 04:45 Uhr erreicht hatte, sollen die beiden Tatverdächtigen den Taxifahrer um eine kleinere Summe Bargeld beraubt haben und seien anschließend in unbekannte Richtung geflohen. Die Flüchtigen können folgendermaßen beschrieben werden: Ein Tatverdächtiger war ca. 30-35 Jahre alt, etwa 1,80-1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Der andere war hingegen eher von kräftiger Statur, deutlich kleiner (1,60 - 1,70 Meter) und ca. 25-30 Jahre alt. Beide Männer hatten eine helle Hautfarbe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise auf die Tatverdächtigen geben oder hat rund um den genannten Zeitraum in Ahrensburg oder Bargteheide Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

