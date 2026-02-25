Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerverletzter Fußgänger nach Unfall in Großhansdorf

Ratzeburg (ots)

25.02.2026 | Kreis Stormarn | 24.02.2026 - Großhansdorf

Dienstagmittag ereignete sich in Großhansdorf im Kreis Stormarn ein Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Letzterer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Am 24.02.2026 gegen 12:25 befuhr ein 19-jähriger Deutscher aus dem Kreis Stormarn mit einem Audi die Straße Wöhrendamm in Großhansdorf aus Richtung Lungenklinik kommend in Fahrtrichtung Sieker Landstraße. Plötzlich soll in Höhe der Gemeinde Großhansdorf hinter einem auf der Gegenfahrbahn stehenden Bus ein Fußgänger die Fahrbahn betreten haben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenprall zwischen dem PKW und dem 14-jährigen Jugendlichen aus dem Kreis Stormarn. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der junge Autofahrer erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt.

