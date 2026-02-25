PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Folgemeldung: Sperrung der A 1 nach einem Unfall

Ratzeburg (ots)

25.02.2026 | Kreis Stormarn | 25.02.2026 - A1 / Buddikate

Wie bereits berichtet ereignete sich heute Morgen gegen 08.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Kreuz Bargteheide und Ahrensburg in Fahrtrichtung Hamburg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 68-jähriger deutscher Fahrer eines Mercedes GLC aus Bochum den mittleren von drei Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache soll dieses Fahrzeug nach rechts den Fahrstreifen verlassen haben und direkt mit dem Heck eines dort fahrenden Lkw mit Kofferaufbau kollidiert sein. Durch den Aufprall am 12 Tonner-Lkw soll dieser daraufhin nach links über alle Fahrstreifen von seiner eigentlichen Fahrspur abgekommen und mit der Mittelschutzplanke kollidiert sein. Diese wurde auch zum Teil durchbrochen. Dessen 47-jähriger Fahrer aus dem Kreis Segeberg konnte die Fahrerkabine zum Glück selbständig verlassen. Eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin aus dem Oldesloer Umland befuhr zum Unfallzeitpunkt den linken von drei Fahrstreifen. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll sie mit dem unfallbeteiligten Lkw kollidiert sein, welcher ihre Fahrspur vor dem Einschlag in die Mittelschutzplanke kreuzte.

Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn ist die Autobahn 1 weiterhin in Richtung Hamburg vollgesperrt. Aufgrund der Beschädigungen an der Mittelschutzplanke wird auf noch unbestimmte Zeit jeweils der linke Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.

Die Autobahnpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

