Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerverletzte Frau nach Unfall bei Fredeburg

Ratzeburg (ots)

02.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 28.02.2026 - B207 / Fredeburg

Samstagmittag ereignete sich auf der B 207 bei Fredeburg ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW-Fahrerinnen. Eine der beiden erlitt dabei schwere Verletzungen.

Am 28.02.2026 gegen 13:30 Uhr befuhr eine 64-jährige Deutsche aus Schwarzenbek mit einem BMW die Ratzeburger Str. aus Richtung Ratzeburg kommend in Richtung B207 und soll dort nach links in Richtung Mölln auf die B207 abgebogen sein. Zeitgleich befuhr eine 55-jährige Möllnerin mit einem VW die B207 aus Richtung Mölln kommend in Fahrtrichtung Lübeck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Rahmen des Abbiegevorgangs zum Zusammenstoß der beiden PKW. Die VW-Fahrerin erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden lag im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

