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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Gartenlaube festgenommen

Erfurt (ots)

Gestern Abend (15.03.2026) stellten Polizisten einen Einbrecher in einer Kleingartenanlage in Erfurt. Der 29-Jährige hatte sich mit Gewalt Zutritt zu zwei Gartenlauben in der Auenstraße verschafft. Abgesehen hatte es der Dieb auf Lebensmittel und eine Übernachtungsmöglichkeit. Offenbar hatte er dabei nicht mit den Pächtern der Gartenlaube gerechnet, die ihn in ihrem Bett liegend vorfanden und den Polizeinotruf wählten. Die Polizisten nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest und brachten ihn zu einer Polizeidienststelle. Der 29-Jährige wurde heute Nachmittag auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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