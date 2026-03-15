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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholfahrt in Herrnschwende

Sömmerda (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte der Polizei Sömmerda einen Autofahrer in Herrnschwende. Der 41-jährige Mann war mit seinem Audi unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein anschließend auf der Polizeiinspektion Sömmerda durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 o/oo. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 EU sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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