Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung in Erfurt

Erfurt (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 21:45 Uhr in der Hans-Sailer-Straße eine Brandstiftung, bei der fünf abgestellte Fahrzeuge sowie zwei Mehrfamilienhäuser in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Fahrzeuge brannten hierbei zum Teil vollständig aus und griffen auf zwei angrenzende Mehrfamilienhäuser über. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Erfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr Gispersleben führten mit insgesamt 22 Kameraden den Löschangriff durch und konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 210.000 Euro geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt aufgenommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im Bereich der Hans-Sailer-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0065310/2026 bei der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt (Tel. 0361/574324602) zu melden. (RH)

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