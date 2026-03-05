Polizei Düsseldorf

POL-D: Rheurdt - A40 - Parkplatz Neufelder Heide - Kooperative Schwerpunktkontrollen - Über hunderte Fahrzeuge und Personen kontrolliert

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 4. März 2026, 10.00 Uhr bis 18:00 Uhr

Mehrere Dutzend Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Düsseldorf kontrollierten am Mittwochabend gemeinsam mit Beamten und Beamtinnen der Bereitschaftspolizei Düsseldorf, der Bezirksregierung Düsseldorf sowie des Zolls, der Bundespolizei und der niederländischen Polizei 170 Fahrzeuge und 198 Personen.

25 Fahrzeuge und sechs Personen wurden durchsucht. Insgesamt ergab sich in 16 Fällen der Verdacht einer Straftat und in 69 Fällen der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit, darunter zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. 18 Fahrern musste die Weiterfahrt untersagt werden.

In einem Sachverhalt ergab sich, dass ein niederländischer Staatsbürger, der in Deutschland wohnhaft ist, einen in Deutschland nicht mehr gültigen Führerschein aus der Schweiz aushändigte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen kam der Verdacht hinzu, dass der Niederländer offenkundig unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Kraftfahrzeug geführt hatte. Die anschließende Blutprobe konnte dem renitenten Mann nur unter Zwang entnommen werden. In einem anderen Fall kontrollierten die Einsatzkräfte einen 20-Jährigen aus Rumänien in seinem Lkw (3,5 Tonnen) mit Essener Städtekennung. Den kontrollierenden Einsatzkräften stachen die technischen Mängel des Fahrzeugs fast sprichwörtlich ins Auge. Allerdings stand der augenfällige Zustand des Klein-Lkw im krassen Widerspruch zum vorliegenden Hauptuntersuchungsbericht (sprich TÜV) des Fahrzeugs. Bei der Überprüfung des mit Altmetall beladenen Transporters durch einen Sachverständigen bestätigte sich der Verdacht der erheblichen Verkehrsunsicherheit. Der Wagen wurde noch vor Ort entsiegelt, die Weiterfahrt untersagt. Die Aufforderung, das Fahrzeug abzustellen, nutzte der 20-Jährige, um sich mit dem stillgelegten Lkw zu entfernen. Entsprechende Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen laufen noch.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell