Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 bei Neuss - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Unfallbeteiligter flüchtet vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 4. März 2026, 22:05 Uhr

Infolge eines Verkehrsunfalls am späten Mittwochabend auf der A 57 bei Neuss musste ein Motorradfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein am Unfall beteiligter Pkw flüchtete vom Unfallort; die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dem unbekannten Fahrer machen können.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 63-Jähriger aus Neuss mit seinem Motorrad auf dem linken der beiden Fahrstreifen der Tangente von der A 57 zur A 46 in Richtung Heinsberg im Kreuz Neuss-West. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw, der den rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn der A 57 in Richtung Nimwegen befahren hatte, wechselte plötzlich und unerwartet auf die Tangente zur A 46 und setzte sich dabei unmittelbar vor den Motorradfahrer. Hierbei überfuhr er verbotswidrig die "durchgezogene Linie" zwischen Hauptfahrbahn und Tangente.

Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der 63-jährige Mann verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des Pkw flüchtete vom Unfallort und fuhr weiter auf die A 46 in Richtung Heinsberg.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Pkw und dem Fahrer geben können. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.

(ch)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell