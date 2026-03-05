Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Aufmerksamer Zeuge überrascht Einbrecherinnen - Duo in Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 03. März 2026, 17:10 Uhr

Zwei mutmaßliche Einbrecherinnen konnten Dienstagnachmittag von einem aufmerksamen Zeugen gestellt und von der Polizei festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht, versucht zu haben, in mehrere Wohnungen einzubrechen.

Ein Mann kam Dienstagnachmittag nach Hause und betrat nichtsahnend seinen Hausflur des Mehrfamilienhauses an der Kirchfeldstraße. Plötzlich kamen ihm zwei unbekannte Frauen entgegen, die ihm suspekt vorkamen. Als er dann noch eine aufgehebelte Wohnungstür entdeckte, reagierte der Mann umgehend: Er informierte die Polizei und nahm dann die Verfolgung der flüchtenden Frauen auf. Während er eine der Frauen in Höhe der Talstraße zum Stehenbleiben bewegen konnte, lief die zweite Frau weiter Richtung Herzogstraße. Durch Rufen des Mannes wurde ein weiterer Zeuge auf die Situation aufmerksam. Er konnte die andere Tatverdächtige stoppen und festhalten. Das Duo versuchte noch mögliches Tatwerkzeug unter einem Auto zu verstecken. Beide Frauen wurden vorläufig festgenommen. Ihre Staatsangehörigkeiten sind noch ungeklärt. Sie gaben an, 16 Jahre alt zu sein. Gestern wurden sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Ob sie auch für weitere Einbruchdelikte - unter anderem in unmittelbarer Tatortnähe - verantwortlich sind, ist derzeit unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

(ah)

