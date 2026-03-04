Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Verdacht der Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 3. März 2026, 15:43 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Stockum verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz. Zwei derzeit unbekannte Pkw-Fahrer, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen, entfernten sich von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhren mehrere Fahrzeuge die Straße Stockumer Höfe, vom Verteiler Nordstern kommend, in Richtung Rheinbad. Kurz vor der Auffahrt der Anschlussstelle Düsseldorf-Stockum auf die A 44 wechselte plötzlich der Fahrer eines Pkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen, trotz "durchgezogener Linie" als Fahrbahnmarkierung. Aufgrund des abrupten und verbotenen Wechsels mussten ein weiterer Pkw sowie der dahinter befindliche Kradfahrer abbremsen und dann wieder beschleunigen. Als daraufhin der "ausgebremste" Pkw-Fahrer hupte, leitete der andere Autofahrer ohne Anlass und unvorhersehbar eine Vollbremsung ein. Aus diesem Grund mussten der dahinter befindliche Pkw sowie das Zweirad bis zum Stillstand abgebremst werden. Hierbei stürzte der 43-jährige Kradfahrer und verletzte sich leicht. Die beiden Pkw-Fahrer entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Geschehen zu kümmern.

Bei dem Pkw, mit dem der gefährliche Fahrstreifenwechsel sowie das plötzliche Bremsmanöver durchgeführt wurden, soll es sich um einen dunklen VW ID, also ein Elektrofahrzeug, gehandelt haben. Die Städtekennung soll "KÜN" für Künzelsau in Baden-Württemberg gewesen sein. Auf der Kennzeichenhalterung sei die Aufschrift "Würth" zu erkennen gewesen. Bei dem Fahrzeug, das sich vor dem Motorrad befunden hatte, soll es sich um ein weißes SUV gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zu den Fahrzeugen oder den bis dato unbekannten Fahrern machen können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 8700 zu wenden.

