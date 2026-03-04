Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Schwerer Verkehrsunfall - Mann von Pkw erfasst - 20 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 03. März 2026, 07:30 Uhr

Schwer verletzt wurde Dienstagmorgen ein 20-jähriger Mann, als er in Unterbilk eine Straße überquerte und dabei von einem heranfahrenden Pkw erfasst wurde.

Auf dem Fürstenwall in Höhe des Kirchplatz (Fahrtrichtung Elisabethstraße) trat der 20-Jährige unvermittelt vor einem größeren Auto, das am rechten Fahrbahnrand gehalten hatte, auf die Straße. Der 50-jährige Fahrer eines Taxis, der dieses haltende Fahrzeug passieren wollte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 20-jährigen Mann. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fußgänger auf die Motorhaube aufgeladen und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

(dd)

