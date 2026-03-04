Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Streit auf Straße eskaliert - Mann schwer verletzt - Tatverdächtige Frau festgenommen - Ermittlungsrichter

Dienstag, 3. März 2026, 19:11 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei ermittelt aufgrund eines Körperverletzungsdelikts von gestern Abend am Hauptbahnhof. Eine Frau steht in Verdacht, einen Mann im Rahmen eines Streits durch Stiche schwer verletzt zu haben. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, nachdem die Polizisten Erste Hilfe geleistet hatten - Lebensgefahr besteht nicht. Die Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Sie ist hinreichend polizeibekannt und soll heute noch einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten gestern Abend auf dem Konrad-Adenauer-Platz eine Frau und ein Mann (beide der Obdachlosenszene zugehörig) in einen Streit. Laut Zeugenaussagen soll die Frau den Mann mit einem Messer angegriffen haben und im Anschluss geflüchtet sein. Die eingesetzten Beamten legten dem Schwerverletzten ein Tourniquet an. Im Anschluss wurde das 31-jährige Opfer in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Fahndung traf eine Streife die Tatverdächtige an. Der 27 Jahre alten Frau mit italienischer Staatsangehörigkeit wurde eine Blutprobe entnommen. Sie wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

