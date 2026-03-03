Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 46 bei Neuss - Frau schwer verletzt in Krankenhaus gebracht - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 2. März 2026, 18:18 Uhr

Am frühen Montagabend wurde eine Frau durch einen Verkehrsunfall auf der A 46 bei Neuss-Uedesheim so schwer verletzt, sodass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. In Folge der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle.

Durch einen Anruf über eine Notfallsäule wurden Beamte der Düsseldorfer Autobahnpolizei über einen Verkehrsunfall auf der A 46 im Bereich Neuss-Uedesheim informiert. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein Lkw-Fahrer einem Pkw aufgrund von stockendem Verkehr aufgefahren.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Köln schwer verletzt, sodass ein Rettungshubschrauber sie in ein Krankenhaus bringen musste. Für die Landung und den Start des Hubschraubers mussten alle Fahrbahnen das Autobahndreiecks Neuss-Süd kurzzeitig vollständig gesperrt werden.

Der Fahrer des Lkw, ein 39-jähriger Ukrainer, verblieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

