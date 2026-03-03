PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 42 bei Duisburg - Verkehrsunfall mit Tieflader - Aufgeladener Baukran kippt auf Fahrbahn - Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Lange Sperrung

Düsseldorf (ots)

Meldung der Autobahnpolizei - A 42 bei Duisburg - Verkehrsunfall mit Tieflader - Aufgeladener Baukran kippt auf Fahrbahn - Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Lange Sperrung

Montag, 2. März 2026, 21:37 Uhr

Ein Verkehrsunfall am gestrigen Abend auf der A 42 bei Duisburg war die Ursache einer langen Sperrung der Fahrtrichtung Dortmund. Ein Mann hatte die Kontrolle über seinen Tieflader verloren. Bei einem Lenkmanöver fiel dann ein Baukran von der Ladefläche des Lkw auf die Fahrbahn. Da der Atemalkoholtest bei dem Fahrer positiv verlief, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 38 Jahre alter Mann aus Polen mit seinem Tieflader auf der A 42 in Richtung Dortmund unterwegs, als er in Höhe Duisburg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In Folge einer abrupten Fahrbewegung fiel der aufgeladene Baukran auf die Fahrbahn und blieb dort quer zur Fahrtrichtung liegen. Da sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurde dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Für die Dauer der Bergung des Baukrans musste die Richtungsfahrbahn bis kurz nach 07:00 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 170.000 Euro geschätzt.

