Freiwillige Feuerwehr Mechernich

FW Mechernich: Übung des ABC-Zuges - Realistisches Einsatzszenario in Mechernich-Satzvey

Mechernich (ots)

Am Abend des 18. November 2025 führte der ABC-Zug gemeinsam mit der Löschgruppe Satzvey eine groß angelegte Übung im Industriegebiet Satzvey durch. Ziel war es, unter möglichst realitätsnahen Bedingungen, das Zusammenspiel der Einheiten bei einem Gefahrguteinsatz zu trainieren.

Ausgangspunkt des Szenarios war eine um 18:30 Uhr ausgelöste, fingierte Meldung der Leitstelle: "Fahrzeugbrand in der Halle der Firma Repro". Bei Eintreffen der ersten Kräfte fand die Löschgruppe Satzvey einen aufgeregten Mitarbeiter vor, der in gebrochenem Deutsch berichtete, ein Kollege befinde sich noch in der brennenden Halle. Aufgrund der Sprachbarriere waren zunächst keine weiteren Informationen verfügbar.

Ein Atemschutztrupp der Löschgruppe Satzvey drang umgehend zur Menschenrettung vor und stellte vor Ort fest, dass im Inneren eine große Menge unbekannten Granulats brannte. Die vermisste Person wurde mittels Crashrettung aus dem Gefahrenbereich gebracht und an den Rettungsdienst übergeben. Gleichzeitig wurde der ABC-Zug zur Unterstützung alarmiert.

Nach Eintreffen der Spezialeinheiten des ABC-Zuges wurde zunächst die Einsatzbereitschaft des Einsatzleitwagens sowie der Dekontaminationsstellen hergestellt. Ein Trupp unter Chemikalienschutzanzügen (CSA) ging zur weiteren Erkundung und Gefahrenbeurteilung vor. Hauptaufgabe war es, die genaue Bezeichnung und Zusammensetzung des brennenden Stoffes, dessen Gefährlichkeit festzustellen, sowie geeignete Löschmaßnahmen, mögliche Bevölkerungswarnungen und weitere taktische Schritte zu bestimmen.

Alle betroffenen Personen wurden im Gerätehaus medizinisch betreut. Mehrere RTW und ein NEF standen hierfür (in der Übungskünstlichkeit) bereit. Zur umfassenden Messung wurde der Gerätewagen MESS nachalarmiert. Dieser kontrollierte unter anderem die Bereiche entlang der Autobahn bis nach Euskirchen-Wißkirchen. Es konnte festgestellt werden, dass keine Schadstoffbelastung vorlag. Nachdem alle Messergebnisse negativ ausfielen, wurde der ebenfalls in beide Fahrtrichtungen zuvor gesperrte Zugverkehr rund um Satzvey wieder freigegeben.

Im Anschluss wurden die üblichen Abschlussmaßnahmen durchgeführt, bevor der Übungsleiter des ABC-Zuges die Übung offiziell beendete. Die Übungsleitung zeigte sich sehr zufrieden: Das Szenario stellte die Einsatzkräfte vor komplexe Herausforderungen, bot aber zugleich die Möglichkeit, Abläufe zu überprüfen und die Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten weiter zu stärken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Mechernich, übermittelt durch news aktuell