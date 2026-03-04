Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk/Hamm - Schwerer Verkehrsunfall auf der Völklinger Straße - Pkw gegen Lkw - Zwei Personen verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 4. März 2026, 09:56 Uhr

Zwei schwer verletzte Person sowie ein beschädigter Lkw und ein Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von heute Morgen auf der Völklinger Straße.

Den ersten Informationen zufolge stieß ein Pkw beim Fahrstreifenwechsel nach links aus bislang unbekannter Ursache mit einem Lkw zusammen. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der Pkw nach rechts über die Fahrbahn und kollidierte anschließend mit einem Baum.

Die Fahrerin des Pkw, eine 36-jährige Frau aus Monheim am Rhein, wurde nach derzeitigem Stand schwer und ihr 76-jähriger Beifahrer lebensgefährlich verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Völklinger Straße war zeitweilig voll gesperrt und der Verkehr wurde über die Fährstraße abgeleitet. Nach knapp vier Stunden konnte die Völklinger Straße für den Verkehr freigegeben werden.

(kf)

