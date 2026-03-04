PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Stadt Düsseldorf: Start der neuen "SiBu-Streifen" mit Landes- und Bundespolizei, Ordnungsamt sowie DB Sicherheit

Düsseldorf (ots)

Am heutigen Mittwoch, 4. März 2026, wurden im Rahmen des Projektes SiBu (Sicherheit im Bahnhofsumfeld) die neuen "SiBu-Streifen" vorgestellt. Aufgabe dieser Streifen ist es, durch abgestimmtes, professionelles Handeln sowie der Bündelung aller Zuständigkeiten für mehr Sicherheit zu sorgen und dazu beizutragen, das Bahnhofsumfeld nachhaltig zu stabilisieren.

Weitere Informationen können der Pressemitteilung der Stadt Düsseldorf entnommen werden: https://www.duesseldorf.de/medienportal/pressedienst-einzelansicht/pld/sicherheit-im-bahnhofsumfeld-start-der-neuen-sibu-streifen-mit-landes-und-bundespolizei-ordnungsamt-sowie-db-sicherheit

(ch)

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

