POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Stadt Düsseldorf: Start der neuen "SiBu-Streifen" mit Landes- und Bundespolizei, Ordnungsamt sowie DB Sicherheit

Am heutigen Mittwoch, 4. März 2026, wurden im Rahmen des Projektes SiBu (Sicherheit im Bahnhofsumfeld) die neuen "SiBu-Streifen" vorgestellt. Aufgabe dieser Streifen ist es, durch abgestimmtes, professionelles Handeln sowie der Bündelung aller Zuständigkeiten für mehr Sicherheit zu sorgen und dazu beizutragen, das Bahnhofsumfeld nachhaltig zu stabilisieren.

Weitere Informationen können der Pressemitteilung der Stadt Düsseldorf entnommen werden: https://www.duesseldorf.de/medienportal/pressedienst-einzelansicht/pld/sicherheit-im-bahnhofsumfeld-start-der-neuen-sibu-streifen-mit-landes-und-bundespolizei-ordnungsamt-sowie-db-sicherheit

