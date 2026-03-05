Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Diebstahl aus Kfz - Zivilfahnder stellen Tatverdächtigen - Diebesgut gefunden - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 5. März 2026, 14:00 Uhr

Ein Tatverdächtiger konnte gestern Mittag von Zivilfahndern in Stadtmitte festgenommen werden. Er steht im Verdacht, einen Diebstahl aus einem Pkw begangen zu haben.

Einem Zivilfahnder des Einsatztrupps Mitte fiel der Mann im Bereich der Immermannstraße auf. Er hielt sich zunächst im Bereich einer Hotellobby auf, als er plötzlich zielstrebig zur Fahrerseite eines geparkten BMW ging und die Tür öffnete. Nachdem er sich kurze Zeit in das Auto lehnte, schloss er die Fahrertür und öffnete die hintere Tür. Auch hier beugte er sich kurz in das Fahrzeug, entwendete eine Tasche und flüchtete anschließend in Richtung Oststraße. Der Beamte folgte dem Mann und konnte ihn kurze Zeit später stoppen und festnehmen. Polizeibeamte durchsuchten den Mann und fanden als Diebesgut neben Kleidung auch eine Küchenmaschine. Der Pkw-Fahrer bestätigte den Verlust seiner Sachen und konnte sie noch vor Ort wieder in Empfang nehmen.

Der 31-jährige Mann aus Algerien wird heute in einem beschleunigten Verfahren einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell