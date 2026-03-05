Polizei Düsseldorf

POL-D: Duisburg - Anschlussstelle Duisburg-Wanheimerort - Geschwindigkeitsmessung auf der A 59 - Mercedesfahrer Raser des Abends

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 4. März 2026, 23:36 Uhr

In der Nacht vom 4. März auf den 5. März 2026 führten Einsatzkräfte der Autobahnpolizeiwache Moers eine Geschwindigkeitsmessung auf der A 59 durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 100 km/h.

Insgesamt wurden in zwei Stunden 14 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Drei betroffenen Fahrzeugführern droht ein Fahrverbot.

Gegen 23:36 Uhr fuhr ein 53-Jähriger aus Duisburg mit seinem Mercedes AMG mit einer Geschwindigkeit von 212 km/h durch die Messstelle. Abzüglich der Toleranz ergibt sich eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 105 km/h. Dem 53-Jährigen drohen ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und drei Monate Fahrverbot.

