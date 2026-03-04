PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen
PKW-Fahrer schlägt Radfahrer ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (27.02.2026) ereignete sich in Lübeck St. Jürgen ein Streit zwischen dem Fahrer eines VW Golf und einem Radfahrer. In diesem Zusammenhang schlug der Fahrer des VW dem Radfahrer ins Gesicht. Danach soll er die Kennzeichens seines Wagens abgerissen und sich entfernt haben. Die Beamten der Polizeistation St. Jürgen ermitteln wegen des Verdachts der Körperverletzung und suchen jetzt mit einer Personen- und Fahrzeugbeschreibung nach dem flüchtigen VW- Fahrer.

Gegen 14:30 Uhr befuhr der 48 Jahre alte Radfahrer in Begleitung einer 40-jährigen ebenfalls radelnden Lübeckerin die Kahlhorststraße in Richtung des Mönkhofer Wegs. Nach vorliegenden Angaben soll zu diesem Zeitpunkt ein VW Golf von rechts aus der Dorfstraße kommend direkt vor den Radlern in die Kahlhorststraße eingebogen sein. In diesem Zusammenhang schlug der 48-Jährige auf das Dach des VW. Dieses veranlasste den VW-Fahrer offenbar, die Radler zu verfolgen.

In einer nahe gelegenen Feuerwehrzufahrt verließ der etwa 30 Jahre alte Mann seinen PKW. Im weiteren Verlauf soll der Fahrzeugführer dem Radler im Rahmen eines Handgemenges ins Gesicht geschlagen haben. Danach riss der VW-Fahrer der Sachlage nach die amtlichen Kennzeichen seines Wagens ab und flüchtete in Richtung der Kronsforder Allee. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens kümmerte sich um die Versorgung der blutende Wunde im Gesicht des verletzten Lübecker Radfahrers. Eine unmittelbar erfolgte polizeiliche Fahndung im Nahbereich nach dem Tatverdächtigen führte nicht zum Antreffen der Person oder Feststellung des VW.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung suchen die Beamten der Polizeistation St. Jürgen nach dem flüchtigen Fahrer und dem VW.

Der vorliegenden Beschreibung nach soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen circa 30 Jahre alten und etwa 175cm großen Mann von schlanker Statur gehandelt haben. Sein Gesamterscheinungsbild wurde mit "südländisch" beschrieben. Er trug dunkle Haare, einen 3-5-Tage-Bart und er war mit einem braunen Strickpullover und eher dunkler Kleidung bekleidet. Im Auto des Tatverdächtigen soll zudem eine eher kleine Frau mit schwarzem Kopftuch und schwarzer Oberbekleidung gesessen haben.

Wer Angaben zur Identität des tatverdächtigen Mannes und dessen Begleitung machen oder Hinweise zu dem beschriebenen PKW geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lübeck St. Jürgen unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 12:08

    POL-HL: OH-Neukirchen / PKW prallt gegen Baum - 3 Menschen leicht verletzt

    Lübeck (ots) - Am Mittwochmorgen (04.03.2026) überschlug sich auf der Landesstraße 60 zwischen Neukirchen und Meeschendorf ein VW und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und zwei weitere Fahrzeuginsassen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, an der Front des VW entstanden erhebliche Schäden. Während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen war die L60 für ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 15:31

    POL-HL: OH-Fehmarn Mann auf Supermarktparkplatz mit Messer verletzt

    Lübeck (ots) - Am Montagabend (02.03.2026) ist ein 25-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf Fehmarn durch einen Stich mit einem Messer in den Oberarm verletzt worden. Zuvor soll es zwischen dem Verletzten, einem 20 Jahre alten Tatverdächtigen und weiteren Personen zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein, bei dem einer der Beteiligten auch ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:48

    POL-HL: Lensahn/Ostholstein Polizeieinsatz auf Parkplatz wegen eines Mannes mit Axt

    Lübeck (ots) - Ein 56-jähriger Ostholsteiner soll am 02.03.2026 an einer Bushaltestelle in der Eutiner Straße in Lensahn mit einer Axt in der Hand herumgeschrien haben. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten dem Mann die Axt gewaltlos abnehmen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet. Montagabend gegen 18.20 Uhr soll laut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren