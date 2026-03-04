Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

PKW-Fahrer schlägt Radfahrer ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (27.02.2026) ereignete sich in Lübeck St. Jürgen ein Streit zwischen dem Fahrer eines VW Golf und einem Radfahrer. In diesem Zusammenhang schlug der Fahrer des VW dem Radfahrer ins Gesicht. Danach soll er die Kennzeichens seines Wagens abgerissen und sich entfernt haben. Die Beamten der Polizeistation St. Jürgen ermitteln wegen des Verdachts der Körperverletzung und suchen jetzt mit einer Personen- und Fahrzeugbeschreibung nach dem flüchtigen VW- Fahrer.

Gegen 14:30 Uhr befuhr der 48 Jahre alte Radfahrer in Begleitung einer 40-jährigen ebenfalls radelnden Lübeckerin die Kahlhorststraße in Richtung des Mönkhofer Wegs. Nach vorliegenden Angaben soll zu diesem Zeitpunkt ein VW Golf von rechts aus der Dorfstraße kommend direkt vor den Radlern in die Kahlhorststraße eingebogen sein. In diesem Zusammenhang schlug der 48-Jährige auf das Dach des VW. Dieses veranlasste den VW-Fahrer offenbar, die Radler zu verfolgen.

In einer nahe gelegenen Feuerwehrzufahrt verließ der etwa 30 Jahre alte Mann seinen PKW. Im weiteren Verlauf soll der Fahrzeugführer dem Radler im Rahmen eines Handgemenges ins Gesicht geschlagen haben. Danach riss der VW-Fahrer der Sachlage nach die amtlichen Kennzeichen seines Wagens ab und flüchtete in Richtung der Kronsforder Allee. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens kümmerte sich um die Versorgung der blutende Wunde im Gesicht des verletzten Lübecker Radfahrers. Eine unmittelbar erfolgte polizeiliche Fahndung im Nahbereich nach dem Tatverdächtigen führte nicht zum Antreffen der Person oder Feststellung des VW.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung suchen die Beamten der Polizeistation St. Jürgen nach dem flüchtigen Fahrer und dem VW.

Der vorliegenden Beschreibung nach soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen circa 30 Jahre alten und etwa 175cm großen Mann von schlanker Statur gehandelt haben. Sein Gesamterscheinungsbild wurde mit "südländisch" beschrieben. Er trug dunkle Haare, einen 3-5-Tage-Bart und er war mit einem braunen Strickpullover und eher dunkler Kleidung bekleidet. Im Auto des Tatverdächtigen soll zudem eine eher kleine Frau mit schwarzem Kopftuch und schwarzer Oberbekleidung gesessen haben.

Wer Angaben zur Identität des tatverdächtigen Mannes und dessen Begleitung machen oder Hinweise zu dem beschriebenen PKW geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lübeck St. Jürgen unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 in Verbindung zu setzen.

