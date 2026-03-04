Polizeidirektion Lübeck

PKW prallt gegen Baum - 3 Menschen leicht verletzt

Am Mittwochmorgen (04.03.2026) überschlug sich auf der Landesstraße 60 zwischen Neukirchen und Meeschendorf ein VW und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und zwei weitere Fahrzeuginsassen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, an der Front des VW entstanden erhebliche Schäden. Während der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen war die L60 für knapp eine Stunde voll gesperrt. Warum der PKW von der Fahrbahn abkam, ermitteln jetzt die Beamten des Polizeireviers Heiligenhafen.

Gegen 07:15 Uhr befuhr der 18 Jahre alte Ostholsteiner (Staatsangehörigkeit: Deutsch) mit dem VW EOS die Landesstraße 60 von Neukirchen kommend in Richtung Meeschendorf. Nach bisherigem Sachstand geriet das Fahrzeug des jungen Mannes in Höhe Georgshof ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort zunächst mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Bedingt durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der PKW und rutschte knapp 90 Meter über die Fahrbahn und kam dort auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Ein am Unfallort eintreffender Ersthelfer reagierte schnell und befestigte einen Spanngurt an dem VW, verband diesen mit der Anhängerkupplung seines PKW und verhinderte so ein vollständiges Umkippen des Fahrzeugs.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr stabilisierten nach ihrem Eintreffen zunächst den VW, damit dieser nicht auf das Dach kippt. Anschließend konnten der Fahrer sowie ein 18 Jahre alter Mitfahrer und eine 17 Jahre alte Mitfahrerin aus dem Fahrzeug gerettet werden. Die Besatzungen von drei Rettungswagen sowie ein Notarzt übernahmen die Versorgung der nach aktuellem Stand leicht verletzten Menschen. Alle Drei kamen zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus.

An dem nicht mehr fahrbereiten VW Eos entstanden Sachschäden in Höhe von 18.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des PKW. Auch an dem betroffenen Baum entstanden Schäden am Stamm. Die Straßenmeisterei übernahm die Reinigung der Fahrbahn, auf der sich auf einer Länge von circa 100 Meter Trümmer- und Fahrzeugteile befanden.

Die Polizei in Heiligenhafen führt die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache. In diesem Zusammenhang prüfen die Beamten Hinweise auf überhöhte Geschwindigkeit.

