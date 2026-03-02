Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Küchenbrand in Lübeck St. Jürgen - Technischer Defekt an Spülmaschine

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (01.03.2026) ist in der Küche eines Einfamilienhauses in Lübeck St. Jürgen eine Spülmaschine in Brand geraten. Durch das umsichtige Verhalten der Hausbewohner und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Gebäudeteile verhindert werden. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Ursächlich für den Ausbruch des Feuers ist nach bisherigem Stand ein technischer Defekt.

Gegen 18:15 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr, die Besatzung eines Rettungswagens sowie ein Notarzt zu dem Brand in der Johannes-Stelling-Straße alarmiert. In der Küche des Hauses geriet kurz zuvor bei laufendem Betrieb eine Spülmaschine in Brand. Das Feuer hatte sich auf die angrenzende Arbeitsplatte und auch einzelne Küchenmöbel ausgedehnt.

Durch schnelles Eingreifen konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Ausdehnung der Flammen auf das Gebäude und somit auch einen strukturellen Gebäudeschaden verhindern. Durch das Feuer kam es neben der starken Verrußung zu starken Brandschäden an der Spülmaschine, Elementen der Kücheneinrichtung und einzelnen Küchenmöbeln. Um verbliebene Rauchgase zu entfernen und eine gefahrlose Begehung wieder zu ermöglichen, belüfteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Einfamilienhaus mit einem Hochleistungslüfter.

Die Hausbewohner verhielten sich vorbildlich: Nach Feststellung der Rauchentwicklung und des Brandgeruches brachten Sie sich in Sicherheit und verständigten unverzüglich den Notruf. Beide erlitten keine Verletzungen. Durch ihr umsichtiges und schnelles Handeln trugen sie zur Vermeidung schwerwiegender Folgen bei.

Es liegen aktuell keine Hinweise auf eine Straftat vor - nach derzeitigem Sachstand brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts der Spülmaschine aus.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell