Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lensahn/Ostholstein Polizeieinsatz auf Parkplatz wegen eines Mannes mit Axt

Lübeck (ots)

Ein 56-jähriger Ostholsteiner soll am 02.03.2026 an einer Bushaltestelle in der Eutiner Straße in Lensahn mit einer Axt in der Hand herumgeschrien haben. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten dem Mann die Axt gewaltlos abnehmen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet.

Montagabend gegen 18.20 Uhr soll laut Zeugen ein 56-Jähriger Ostholsteiner (Staatsangehörigkeit deutsch) in der Eutiner Straße laut in Richtung von Personen an einer Bushaltestelle gerufen und dabei einen Tomahawk in der Hand gehalten haben.

Hinzukommende Polizeibeamte konnten den Mann auf dem nahe gelegenen Parkplatz eines Supermarktes ansprechen. In dem Rucksack des Ostholsteiners fanden die Einsatzkräfte eine Streitaxt und stellten diese sicher.

Gegen den 56-Jährigen besteht der Verdacht der Bedrohung. In den anschließenden Ermittlungen wird geprüft werden, warum der Mann die Axt mit sich führte und ob es zu konkreten Bedrohungen von anderen Personen gekommen ist.

