Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn Mann auf Supermarktparkplatz mit Messer verletzt

Lübeck (ots)

Am Montagabend (02.03.2026) ist ein 25-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf Fehmarn durch einen Stich mit einem Messer in den Oberarm verletzt worden. Zuvor soll es zwischen dem Verletzten, einem 20 Jahre alten Tatverdächtigen und weiteren Personen zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein, bei dem einer der Beteiligten auch Pfefferspray einsetzte. Die Polizei auf Fehmarn ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zugetragen hatte sich der Streit am Montagabend gegen 18:15 Uhr in Burg auf Fehmarn. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich mehrere Männer auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Am Markt auf. Laut derzeitigem Sachstand sollen Sie dort von dem hinzugekommenen 20 Jahre alten tatverdächtigen Ostholsteiner (Staatsangehörigkeit: Deutsch) zunächst verbal provoziert worden sein. Zudem soll der spätere Angreifer versucht haben, einen aus der Gruppe der Männer zu schlagen. In diesem Zusammenhang besprühte ein 25 Jahre alter Mann aus der Gruppe den 20-Jährigen mit Pfefferspray.

Der 20 Jahre alte Ostholsteiner entfernte sich daraufhin, kam aber kurz darauf zu der Gruppe zurück und stach dort dem 25 Jahre alten Ostholsteiner in den Arm. Daraufhin alarmierten Zeugen Polizei und Rettungsdienst. Aufgrund der verursachten stark blutenden Wunde am Arm musste der 25-jährige Geschädigte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr besteht nicht.

Der 20 Jahre alte Angreifer flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch im Rahmen der umfangreichen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen auf Fehmarn angetroffen und namentlich identifiziert werden. Weil der Mann Alkohol konsumiert hatte und auch der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, entnahm ihm ein Arzt im Rahmen der eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen eine Blutprobe.

Der 20-Jährige muss sich nun wegen des Stiches mit dem Messer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten, gegen den 25-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Sprühens mit dem Pfefferspray wegen des Verdachts des gefährlichen Körperverletzung. Die Klärung, warum genau es zu der Auseinandersetzung zwischen den Männern kam, ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei auf Fehmarn.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell