Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung auf der Nordbahntrasse

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (13.01.2026, gegen 13:25 Uhr), kam es auf der Nordbahntrasse in Höhe der Straße An der alten Strecke zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Zuvor verabredete man sich über einen Messengerdienst auf der Trasse. Als die Männer sich trafen, zog nach bisherigen Erkenntnissen der 27-jährige deutsch-afghanische Tatverdächtige mutmaßlich ein Messer und stach einmal auf den Geschädigten (38) ein. Hierdurch erlitt der 38-jährige Kosovare schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

