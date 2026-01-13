Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Wuppertal, Solingen und Remscheid zu folgenden Einbruchanzeigen. Wuppertal - Im Zeitraum 15.12.2025 (08:00 Uhr) bis zum 09.01.2026 (12:00 Uhr) stahlen Unbekannte aus einer Wohnung in der Sattlerstraße Schmuck. Zwischen dem 09.01.2026 (16:00 Uhr) und dem 10.01.2026 (11:00 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zugang zu Geschäftsräumen in der Luisenstraße. Es wurden Taschen und Unterhaltungselektronik entwendet. In der Straße Engelshöhe drangen am 10.01.2026, zwischen 13:40 Uhr und 19:20 Uhr, unbekannte Täter in eine Wohnung ein. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden Schlüssel gestohlen. In der Straße Rittershauser Brücke traten unbekannte Täter die Nebentür eines Geschäfts auf und stahlen sowohl Bargeld, als auch Verbrauchsartikel. Die Tat geschah am 11.01.2026, von 16:00 Uhr bis Mitternacht. Zwischen dem 09.01.2026 (16:00 Uhr) und dem 12.01.2026 (09:30 Uhr) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle an der Widukindstraße ein. Sie stahlen Werkzeug. In der Straße Stockmannsmühle wurde am 12.01.2026, zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr, in zwei Appartements eingebrochen. Es wurden Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet. Im Zeitraum zwischen dem 12.01.2026 (12:00 Uhr) und dem 13.01.2026 (00:05 Uhr) hebelten Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Hastener Straße auf und durchsuchten die Räume. Über eine Beute ist bislang nichts bekannt. Solingen - Am 11.01.2026, zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Melanchtonstraße auf. Sie entwendeten Schmuck. Remscheid - In der Siemensstraße versuchte ein Unbekannter eine Wohnungstür aufzubrechen. Da die Bewohnerin jedoch auf sich aufmerksam machte, floh der Täter in unbekannte Richtung. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

