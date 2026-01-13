PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Wuppertal, Solingen und Remscheid 
zu folgenden Einbruchanzeigen.

Wuppertal - Im Zeitraum 15.12.2025 (08:00 Uhr) bis zum 09.01.2026 
(12:00 Uhr) stahlen Unbekannte aus einer Wohnung in der Sattlerstraße
Schmuck. 

Zwischen dem 09.01.2026 (16:00 Uhr) und dem 10.01.2026 (11:00 Uhr) 
verschafften sich Unbekannte Zugang zu Geschäftsräumen in der 
Luisenstraße. Es wurden Taschen und Unterhaltungselektronik 
entwendet. 

In der Straße Engelshöhe drangen am 10.01.2026, zwischen 13:40 Uhr 
und 19:20 Uhr, unbekannte Täter in eine Wohnung ein. Nach jetzigem 
Stand der Ermittlungen wurden Schlüssel gestohlen.

In der Straße Rittershauser Brücke traten unbekannte Täter die 
Nebentür eines Geschäfts auf und stahlen sowohl Bargeld, als auch 
Verbrauchsartikel. Die Tat geschah am 11.01.2026, von 16:00 Uhr bis 
Mitternacht.

Zwischen dem 09.01.2026 (16:00 Uhr) und dem 12.01.2026 (09:30 Uhr) 
brachen Unbekannte in eine Lagerhalle an der Widukindstraße ein. Sie 
stahlen Werkzeug.

In der Straße Stockmannsmühle wurde am 12.01.2026, zwischen 19:30 Uhr
und 19:45 Uhr, in zwei Appartements eingebrochen. Es wurden Bargeld 
und ein Mobiltelefon entwendet.

Im Zeitraum zwischen dem 12.01.2026 (12:00 Uhr) und dem 13.01.2026 
(00:05 Uhr) hebelten Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses 
in der Hastener Straße auf und durchsuchten die Räume. Über eine 
Beute ist bislang nichts bekannt.

Solingen - Am 11.01.2026, zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr, hebelten 
Einbrecher die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der 
Melanchtonstraße auf. Sie entwendeten Schmuck.

Remscheid - In der Siemensstraße versuchte ein Unbekannter eine 
Wohnungstür aufzubrechen. Da die Bewohnerin jedoch auf sich 
aufmerksam machte, floh der Täter in unbekannte Richtung.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

