Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer leichtverletzten Person

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Sonntag (11.01.2026, 02:10 Uhr), kam es auf der Haaner
Straße zu einem Unfall unter Beteiligung von drei Pkw.

Ein 21-Jähriger war mit seinem VW Polo auf der Haaner Straße in 
Richtung Baverter Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache 
geriet er in den Gegenverkehr und touchierte dort einen VW Caddy. 
Anschließend verlor der Solinger die Kontrolle über den Polo und 
kommt von der Fahrbahn ab. Dort kollidiert er zunächst mit einem 
geparkten Audi A6 und im weiteren Verlauf mit drei Müllcontainern und
einem E-Scooter.

Durch den Unfall erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen. Der 
Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein 
Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

