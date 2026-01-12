Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer leichtverletzten Person

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Sonntag (11.01.2026, 02:10 Uhr), kam es auf der Haaner Straße zu einem Unfall unter Beteiligung von drei Pkw. Ein 21-Jähriger war mit seinem VW Polo auf der Haaner Straße in Richtung Baverter Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und touchierte dort einen VW Caddy. Anschließend verlor der Solinger die Kontrolle über den Polo und kommt von der Fahrbahn ab. Dort kollidiert er zunächst mit einem geparkten Audi A6 und im weiteren Verlauf mit drei Müllcontainern und einem E-Scooter. Durch den Unfall erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

