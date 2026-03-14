LPI-EF: Schmierereien

Erfurt (ots) - Ein Konzertbesuch endete Freitagabend für eine 48-Jährige aus dem Landkreis Sömmerda anders als geplant. Statt die Darbietungen des Schlagersängers auf der Bühne zu genießen, feierte die mit über 2 Promille angetrunkene Dame zu ausgelassen mit ihren Begleiterinnen und störte damit andere Besucher. Auf die nun folgende Konzertverweisung folgten Unmutsbekundungen in Form von Schlägen, Bissen und wüsten Beschimpfungen, so dass die exzessiv Feiernden ...

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