Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Schmierereien
Sömmerda (ots)
Unbekannte beschmierten in der letzten Nacht großflächig eine Wand eines Supermarktes beim Busbahnhof von Sömmerda. Der Schaden wird auf etwa 2.500 EU geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 0361/57 43 25100). entgegen.
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