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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmierereien

Sömmerda (ots)

Unbekannte beschmierten in der letzten Nacht großflächig eine Wand eines Supermarktes beim Busbahnhof von Sömmerda. Der Schaden wird auf etwa 2.500 EU geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 0361/57 43 25100). entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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