Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt zahlreiche Temposünder in Erfurt

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Erfurt (ots)

Bereits am Mittwoch (13.03.2026) führten Beamte der technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt durch. Innerhalb von knapp fünf Stunden passierten etwa 3.500 Fahrzeuge die Messstelle in der Hannoverschen Straße Höhe eines Baumarktes. Dabei überschritten 151 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Trauriger Spitzenreiter war ein Audi-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Unstrut-Hainich-Kreis. Der Autofahrer wurde mit 146 km/h gemessen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Zwei weitere Autofahrer bedienten während der Fahrt ihre Mobiltelefone. Sie müssen mit einem Bußgeld von 100 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. (DS)

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