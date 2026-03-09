Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Fahrradfahrer entfernt sich nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Freitag (06.03.) befuhr eine 11- jährige Dinslakenerin mit dem Fahrrad die Sterkrader Straße in Richtung Oberhausener Straße. Als sie auf den rechtsseitigen Geh-/ Radweg der Oberhausener Straße fuhr, um weiter in Richtung Kirchstraße zu fahren, kam ihr ein bislang unbekannter Radfahrer im Kurvenbereich entgegen.

Die beiden Fahrradfahrer kollidierten, wobei die 11- Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der unbekannte Radfahrer erkundigte sich zwar nach dem Wohlergehen des Kindes, setzte seine Fahrt daraufhin jedoch in Richtung Innenstadt fort. Angaben zu seiner Person machte er nicht.

Der unbekannte Radfahrer war ca. 15- 25 Jahre alt, schwarz gekleidet und mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unbekannten Radfahrer machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260306-1740

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell