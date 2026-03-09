Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Einfamilienhaus und angrenzenden Bungalow - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Freitag (06.03.) brachen unbekannte Personen in der Zeit von 08:00 Uhr bis 19:15 Uhr in ein Einfamilienhaus und den angebauten Bungalow auf der Rheinhausener Straße ein.

Bei dem Einfamilienhaus hebelten die Täter an der Gebäudeseite ein ebenerdiges Fenster zur Küche auf und gelangten so in das Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume, öffneten Schubladen und Schränke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie Bargeld.

Den angrenzenden Bungalow betraten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster des Esszimmers. Auch an einem Kellerfenster konnte ein Aufbruchsversuch festgestellt werden. Derzeit liegen keine Hinweise dazu vor, ob die Täter hier ebenfalls etwas entwendeten.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Freitag verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/1710 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260306-1915/ 260307-0950

