POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (16.01.2026), 23:00 Uhr bis Samstag (17.01.2026), 12:40 Uhr, ereignete sich in Ludwigshafen in der Kurfürstenstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der 32-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Kurfürstenstraße. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte den geparkten Pkw beim Vorbeifahren und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

