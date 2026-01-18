PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (18.01.2026), gegen 00:00 Uhr, kam es am Berliner Platz in Ludwigshafen zu einer Körperverletzung. Der 19-jährige Geschädigte befand sich auf dem Heimweg, als der unbekannte Täter auf den Geschädigten zukam und ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Daraufhin flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Ludwigstraße. Der Geschädigte beschrieb den Täter als ca. 1,80 m groß, bekleidet mit einer weißen Jacke. Zur weiteren ärztlichen Versorgung verbrachte der hinzugerufene Rettungsdienst den Geschädigten in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

