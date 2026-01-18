Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Raub

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (17.01.2026), gegen 05:45 Uhr, beraubte in der Hauptstraße in Ludwigshafen ein bisher unbekannter Täter einen 22-Jährigen. Der unbekannte Täter drohte dem Geschädigten, ihn zu schlagen, woraufhin der Geschädigte dem Täter 50EUR aushändigte. Im Anschluss entfernte sich die Person in Richtung Erbachstraße. Der Geschädigte beschrieb den Täter als männlich, ca. 1.70m - 1.80m groß, schlank und dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

