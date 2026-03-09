PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Aufbruch eines Transporters

Moers (ots)

Im Zeitraum von Freitag (06.03.), 17 Uhr bis Samstag (07.03.), 10 Uhr brachen Unbekannte einen Transporter an der Wiesenstraße auf und entwendeten diverse Baumaschinen.

Der Transporter parkte am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 30. Unbekannte schlugen die Heckscheibe des Renault Trafic ein und verschafften sich so über die Hecktüren Zugang ins Fahrzeug.

Hieraus entwendeten sie diverse Werkzeuge, u. a. einen Stemm- und einen Bohrhammer, eine Kreissäge und mehrere Akkuschrauber.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen die auffällige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben. Insbesondere bittet sie auch um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260307-1127

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

