POL-WES: Schermbeck - Polizei sucht Hinweise zu E-Scooter-Fahrer

Schermbeck (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2026, 16:40 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pedelec über die Straße Borgskamp; von der Weseler Straße aus kommend in Fahrtrichtung Maassenstraße.

Von rechts fuhr ein unbekannter Mann mit einem E-Scooter von einem Schotterweg auf die Straße, ohne auf den 49-Jährigen zu achten. Der Schotterweg ist ein Fußweg, der zu einem Spielplatz führt.

Der 49-Jährige wich dem E-Scooter aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 49-jährige Pedelec-Fahrer leicht.

Der E-Scooter Fahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

