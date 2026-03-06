POL-WES: Schermbeck - Polizei sucht Hinweise zu E-Scooter-Fahrer
Schermbeck (ots)
Am Donnerstag, 05.03.2026, 16:40 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pedelec über die Straße Borgskamp; von der Weseler Straße aus kommend in Fahrtrichtung Maassenstraße.
Von rechts fuhr ein unbekannter Mann mit einem E-Scooter von einem Schotterweg auf die Straße, ohne auf den 49-Jährigen zu achten. Der Schotterweg ist ein Fußweg, der zu einem Spielplatz führt.
Der 49-Jährige wich dem E-Scooter aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 49-jährige Pedelec-Fahrer leicht.
Der E-Scooter Fahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen.
Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.
BH/260305-1750
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell