PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Polizei sucht Hinweise zu E-Scooter-Fahrer

Schermbeck (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2026, 16:40 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pedelec über die Straße Borgskamp; von der Weseler Straße aus kommend in Fahrtrichtung Maassenstraße.

Von rechts fuhr ein unbekannter Mann mit einem E-Scooter von einem Schotterweg auf die Straße, ohne auf den 49-Jährigen zu achten. Der Schotterweg ist ein Fußweg, der zu einem Spielplatz führt.

Der 49-Jährige wich dem E-Scooter aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 49-jährige Pedelec-Fahrer leicht.

Der E-Scooter Fahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/260305-1750

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 08:41

    POL-WES: Hamminkeln- Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Donnerstag, 12.03.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 08:48

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl eines Pkw

    Kamp-Lintfort (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag (02.03.), 19:00 Uhr, bis Dienstag (03.03.), 06:30 Uhr, einen Pkw auf der Sandstraße. Der Wagen stand dort auf einem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Audi A1 mit dem amtlichen Kennzeichen MO-HO11. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren