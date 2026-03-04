PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl eines Pkw

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag (02.03.), 19:00 Uhr, bis Dienstag (03.03.), 06:30 Uhr, einen Pkw auf der Sandstraße. Der Wagen stand dort auf einem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Audi A1 mit dem amtlichen Kennzeichen MO-HO11.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu verdächtigen Wahrnehmungen am Abstellort machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260303-0818

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

