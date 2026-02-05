Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Raub auf Juweliergeschäft

Aalen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 9:20 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Hintere Schmiedgasse informiert. Demnach betrat eine männliche Person kurz zuvor das Geschäft und habe mehrere Ringe und Halsketten geraubt. Anschließend sei der Mann in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Personen kann folgendermaßen beschrieben werden: Südosteuropäisches Aussehen, etwa 175-180 cm groß, kurze, schwarze Haare, schwarze Jeanshose, schwarze Daunenjacke, abgetragene schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Zudem soll der Räuber einen blau-weißen OP-Mundschutz getragen haben. Das Polizeipräsidium Aalen bittet Zeugen des Vorfalls bzw. Personen die sachdienliche Angaben machen oder Hinweise auf den Räuber geben können, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

