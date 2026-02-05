PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Raub auf Juweliergeschäft

Aalen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 9:20 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Hintere Schmiedgasse informiert. Demnach betrat eine männliche Person kurz zuvor das Geschäft und habe mehrere Ringe und Halsketten geraubt. Anschließend sei der Mann in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Personen kann folgendermaßen beschrieben werden: Südosteuropäisches Aussehen, etwa 175-180 cm groß, kurze, schwarze Haare, schwarze Jeanshose, schwarze Daunenjacke, abgetragene schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Zudem soll der Räuber einen blau-weißen OP-Mundschutz getragen haben. Das Polizeipräsidium Aalen bittet Zeugen des Vorfalls bzw. Personen die sachdienliche Angaben machen oder Hinweise auf den Räuber geben können, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 08:12

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfallfluchten, Sachbeschdädigung

    Aalen (ots) - Fellbach-Schmiden: Einbruchsdiebstahl Am Mitttwochabend verschafften sich unbekannte Täter über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Rosensteinstraße. Dort durchwühlten sie die Räume und entwendeten Schmuck im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:49

    POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Unfallfluchten - Zu schnell unterwegs - Sonstiges

    Aalen (ots) - Aalen: Vorfahrt missachtet Von der Krummen Straße wollte am Mittwoch gegen 15:40 Uhr eine 39-jährige Ford-Lenkerin auf die Waldhäuser Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer auf der Waldhäuser Straße in Richtung Aalen fahrenden 39-jährigen VW-Lenkerin. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:33

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Verkehrsunfall und Unfallflucht

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch Am Mittwoch zwischen 08 Uhr und 18:10 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Wohnung in der Margarete-Gutöhrlein-Straße und durchwühlte dort mehrere Zimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren