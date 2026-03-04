Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte stehlen Kabel und Kupferschienen

Moers (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen dem 19.02.26 und dem 03.03.26 auf das Gelände eines Stromversorgers an der Germanenstraße eingedrungen.

Sie brachen das Kellerfenster eines Gebäudes auf. Im Inneren nahmen die Unbekannten diverse Kabel, Kupferschienen und Elektrospulen mit. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Der Kabeldiebstahl hatte keine Auswirkungen auf die Stromversorgung.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260303-1330

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell