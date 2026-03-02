PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel- Kreispolizeibehörde Wesel stellt die polizeiliche Kriminalstatistik, die Verkehrsunfallbilanz sowie das Einsatzgeschehen des Jahres 2025 vor/ Einladung zur Pressekonferenz

Kreis Wesel (ots)

Die Einladung richtet sich ausschließlich an Presse- und Medienvertreterinnen und -vertreter!

Am Donnerstag, 12. März 2026, stellt die Kreispolizeibehörde Wesel die polizeiliche Kriminalitätsstatistik und die Unfallbilanz für das Jahr 2025 vor. Weiterhin wird es einen Rückblick auf das Einsatzgeschehen des vergangenen Jahres geben.

Hierzu laden wir interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein.

Die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallentwicklung im Kreis Wesel werden Ihnen von Landrat Ingo Brohl, dem Leitenden Polizeidirektor Ulrich Kühn (Abteilungsleiter Polizei), dem Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaldirektor Jörg Weßels und Polizeioberrat Ralf Klauck, dem Leiter der Direktion Verkehr, vorgestellt. Der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/ Einsatz, Polizeidirektor Wolfgang Tühl, wird das Einsatzgeschehen des Jahres 2025 darstellen.

Die Pressekonferenz beginnt um 10:00 Uhr im Polizeidienstgebäude an der Schillstraße 46 in 46483 Wesel (Trakt B, 2. Etage).

Bitte berücksichtigen Sie, dass nur begrenzter Parkraum vorhanden ist.

Es wird um Anmeldung via E-Mail an das Postfach pressestelle.wesel@polizei.nrw.de gebeten.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

